Mariana Vargem lidera portuguesas com oitavo lugar no Mundial de Triatlo

A prova foi ganha pela francesa Cassandre Beaugrand, que concluiu em 58:29, seguida da sueca Tilda Mansson (58:37) e da belga Jolien Vermeylen (58:42).



Entre as restantes portuguesas, Maria Tomé fechou a competição no 18.º lugar, com 59:33, numa semana em que regressava de um 16.º posto nos Campeonatos da Europa de Tarragona. A atleta de Torres Novas, 11.ª nos Jogos Olímpicos Paris2024, ocupa atualmente a 18.ª posição do ‘ranking mundial’.



Já Madalena Amaral Almeida, 162.ª do ranking, terminou em 38.º, com 01:00.58.



Horas antes, na prova masculina, o português Vasco Vilaça terminou na segunda posição, atrás do atleta da casa Dorian Coninx.



O triatleta português liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluído ao 'sprint' e marcado por uma quase queda do luso a poucos metros do final que cruzou com 53:17 minutos, a um segundo do vencedor.



Ricardo Batista, terceiro do ‘ranking mundial’, fechou o pódio com um tempo de 53:19, numa prova em que Miguel Tiago Silva foi 27.º com 54:19.



Líder do 'ranking mundial', Vilaça, que foi quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias na corrente temporada, nas provas disputadas em Samarcanda e Alghero.