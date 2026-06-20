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Mariana Vargem lidera portuguesas com oitavo lugar no Mundial de Triatlo

Mariana Vargem lidera portuguesas com oitavo lugar no Mundial de Triatlo

A portuguesa Mariana Vargem, 66.ª do ‘ranking mundial’, foi a melhor representante feminina nacional na etapa do Mundial de Triatlo disputada em Quiberon, França, ao terminar hoje na oitava posição, com o tempo de 59:07.

Lusa /
Foto: Triatlo Madeira

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A prova foi ganha pela francesa Cassandre Beaugrand, que concluiu em 58:29, seguida da sueca Tilda Mansson (58:37) e da belga Jolien Vermeylen (58:42).

Entre as restantes portuguesas, Maria Tomé fechou a competição no 18.º lugar, com 59:33, numa semana em que regressava de um 16.º posto nos Campeonatos da Europa de Tarragona. A atleta de Torres Novas, 11.ª nos Jogos Olímpicos Paris2024, ocupa atualmente a 18.ª posição do ‘ranking mundial’.

Já Madalena Amaral Almeida, 162.ª do ranking, terminou em 38.º, com 01:00.58.

Horas antes, na prova masculina, o português Vasco Vilaça terminou na segunda posição, atrás do atleta da casa Dorian Coninx.

O triatleta português liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluído ao 'sprint' e marcado por uma quase queda do luso a poucos metros do final que cruzou com 53:17 minutos, a um segundo do vencedor.

Ricardo Batista, terceiro do ‘ranking mundial’, fechou o pódio com um tempo de 53:19, numa prova em que Miguel Tiago Silva foi 27.º com 54:19.

Líder do 'ranking mundial', Vilaça, que foi quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias na corrente temporada, nas provas disputadas em Samarcanda e Alghero.
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