Matthew Brennan soma a quinta vitória ao triunfar na 17.ª etapa
O ciclista britânico Matthew Brennan (Visma/Lease a Bike) conquistou a quinta vitória na presente edição da Volta a Espanha, a segunda consecutiva, ao impor-se ao sprint na 17.ª etapa da competição, liderada pelo espanhol Enric Mas (Movistar).
Brennan, de 21 anos, percorreu os 185 quilómetros entre Dos Hermanas e Sevilha em 04:07.15 horas, superando ao sprint o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e o dinamarquês Magnus Cort (Uno X).
Na geral, Enric Mas continua a liderar, com 02.06 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon) e 02.10 em relação ao esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).
Na quinta-feira, disputa-se a 18.ª etapa, num contrarrelógio de 32,1 quilómetros, entre El Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera, importante para as contas finais da Vuelta, que antecede dois dias de alta montanha, seguindo-se a etapa final de domingo, que consagrará o vencedor.