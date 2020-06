Miguel Angél López é aposta da Astana para o Tour

A equipa cazaque deu esta sexta-feira a conhecer os planos para os seus três líderes, com "Superman" Lopez, que terminou a Volta ao Algarve, em fevereiro, no terceiro lugar, a ser a principal escolha para o Tour.O colombiano, de 26 anos, disputará antes a Rota da Occitânia (1 a 4 de agosto), o Desafio Mont Ventoux (6 de agosto) e o Critério Dauphiné (12 a 16 de agosto), e na Volta a França procura o pódio que lhe falta nas grandes voltas do ciclismo.O ciclista foi terceiro classificado no Giro (Volta a Itália) e na Vuelta (Volta a Espanha) em 2018.

Também da Astana, o dinamarquês Jacob Fuglsang, que no mesmo período da Volta ao Algarve esteve na Volta a Andaluzia, que venceu, será a aposta para o Giro, também adiado, entre 3 e 25 de outubro, e o cazaque Alexey Lutsenko estará focado nas clássicas de um dia, como Strade Bianche e Milão-São Remo, embora integre igualmente a equipa no Critério Dauphiné.