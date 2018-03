Molard vence sexta etapa da Paris-Nice e León Sánchez reforça comando

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 18:20 | Ciclismo

Molard, de 28 anos, cortou a meta em Vence com dois segundos de avanço sobre o primeiro grupo, encabeçado pelo belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e o francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), gastando 4:40.05 horas para cumprir os 198 quilómetros de percurso iniciado em Sisteron.



Luis León Sánchez terminou em quarto, com o mesmo tempo do vencedor, e consolidou a liderança, graças à infelicidade de Poels, que ocupava o segundo lugar da geral e caiu na descida de La Colle-sur-Loup, a menos de 10 quilómetros da chegada, acabando por abandonar a corrida.



O camisola amarela tem agora 22 segundos de avanço sobre Julian Alaphilippe e 26 face ao espanhol MArc Soler (Movistar), terceiro classificado.



Numa etapa que teve quatro contagens de montanha de segunda categoria e uma de primeira situada na fase final, o pelotão chegou muito fracionado, com Tiago Machado a entrar no 49.º posto, a 5.15 minutos de Molard. Na geral, o português subiu 25 posições e fixou-se no 68.º lugar, a 20.52 de León Sánchez.



No sábado, a sétima etapa, com 175 quilómetros, vai ligar Nice à estância de esqui de Colmiane, a 1.500 metros de altitude, terminando numa subida de 16,3 quilómetros com inclinação média de 6,2%. Pelo meio, há outra contagem de montanha de primeira categoria e três de segunda.