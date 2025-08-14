Morreu Bernardo Ruiz, vencedor da Vuelta1948 e primeiro espanhol no pódio do Tour
O antigo ciclista Bernardo Ruiz morreu hoje, aos 100 anos, em Orihuela, a terra natal do vencedor da Volta a Espanha em bicicleta em 1948 e primeiro espanhol a chegar ao pódio do Tour, em 1952.
"Descansa em paz, Bernardo Ruiz, mito do ciclismo espanhol. Pioneiro e lenda numa época dominada por gigantes como Coppi. Despedimo-nos hoje de uma referência eterna do desporto”, lê-se na mensagem de condolências da Vuelta na rede social X.
Bernardo Ruiz, que tinha a alcunha familiar de ‘El Pipa’, foi ciclista profissional entre 1945 e 1958, tendo, além do triunfo na Vuelta1948 e do terceiro lugar no Tour1952, vencido etapas na Volta a Itália.
