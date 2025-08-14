Morreu Bernardo Ruiz, vencedor da Vuelta1948 e primeiro espanhol no pódio do Tour

"Descansa em paz, Bernardo Ruiz, mito do ciclismo espanhol. Pioneiro e lenda numa época dominada por gigantes como Coppi. Despedimo-nos hoje de uma referência eterna do desporto”, lê-se na mensagem de condolências da Vuelta na rede social X.



Bernardo Ruiz, que tinha a alcunha familiar de ‘El Pipa’, foi ciclista profissional entre 1945 e 1958, tendo, além do triunfo na Vuelta1948 e do terceiro lugar no Tour1952, vencido etapas na Volta a Itália.