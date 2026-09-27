Mundiais de ciclismo em direto

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Os Campeonatos do Mundo de Ciclismo de Estrada da UCI 2026 estão a decorrer em Montreal, no Canadá. O esloveno Tadej Pogačar, vencedor dos mundiais de 2024 e 2025, não participa nesta edição devido a uma queda na Volta a Espanha.
Agora o título masculino de estrada está totalmente em aberto para nomes como Remco Evenepoel ou Mathieu van der Poel, entre outros.
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