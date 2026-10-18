Mundiais de Xangai. Iúri Leitão e Ivo Oliveira conquistam a prata em madison

Iúri Leitão e Ivo Oliveira arrebaram este domingo a medalha de prata na prova de madison dos Mundiais de pista, em Xangai, na China, somando assim a quarta medalha para Portugal.



Dois anos depois de se tornar campeão olímpico de madison, em Paris, com Rui Oliveira, Iúri Leitão assegura com o outro irmão Oliveira a primeira prata para Portugal na modalidade em Mundiais.

Jornal da Tarde | 18 de outubro de 2026

A dupla portuguesa completou a prova com 67 pontos, menos 21 do que os vencedores, os dinamarqueses Carl-Frederik Bevort e Lasse Leth. O terceiro posto coube aos alemães Moritz Augenstein e Roger Kluge, que averbaram 52 pontos.

Iúri Leitão conquistara no sábado o ouro em omnium. Maria Martins e Miguel Salgueiro haviam arrecadado o bronze, respetivamente, em scratch, na passada quarta-feira, e na corrida por pontos, na sexta-feira.



c/ Lusa

