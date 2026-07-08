Olav Kooij estreia-se a vencer ao impor-se ao sprint na quinta etapa
O estreante neerlandês Olav Kooij (Decathlon) impôs-se ao sprint na quinta etapa da 113.ª Volta a França, em que uma queda `cortou` o pelotão, e o ciclista norueguês Torstein Traeen (Uno-X) manteve a amarela.
Na estreia no Tour, o ciclista de 24 anos conquistou a sua primeira vitória ao ser o mais rápido no final dos 158,3 quilómetros entre Lannemezan e Pau, à frente do alemão Max Kanter (XDS Astana) e do belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:29.07 horas do vencedor.
Uma queda a 5,6 quilómetros da meta separou o pelotão, mas Torstein Traeen (Uno-X) manteve as diferenças na geral, na qual o norte-americano Sean Quinn (EF Education-EasyPost) é segundo, a 28 segundos, e o checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) é terceiro, a 3.50 minutos.
Na quinta-feira, os ciclistas enfrentam a primeira jornada de alta montanha, com os emblemáticos Col d`Aspin e Tourmalet, de categoria especial, a serem as principais dificuldades na ligação de 186,2 quilómetros entre Pau e Gavarnie-Gèdre, onde a meta coincide com uma contagem de segunda categoria.