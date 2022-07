Olav Kooij vence ao `sprint` primeira etapa da Volta à Polónia

Kooij, de apenas 20 anos, somou já a oitava vitória na temporada, ao cumprir os 218,8 quilómetros entre Kielce e Lublin em 5:18.01 horas, batendo sobre a meta o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), segundo, e o belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), terceiro.



O neerlandês lidera a geral com um segundo de vantagem sobre um homem da fuga, Patryk Stosz (seleção da Polónia), segundo, e quatro para Bauhaus.



O melhor português do dia foi Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), que se estreou em corridas WorldTour com um 28.º posto, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 39.º.



No domingo, a segunda de sete etapas liga Chelm a Zamosc em 203,9 quilómetros, com nova chegada em pelotão compacto em perspetiva.