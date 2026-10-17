Ouro renovado. Iúri Leitão volta a sagrar-se campeão mundial de ciclismo de pista

Desfecho da corrida narrado pelo jornalista Paulo Sérgio

Vice-campeão olímpico de omnium em Paris, em 2024, Iúri Leitão conquistou a quarta medalha em Mundiais de Ciclismo de Pista.



c/ Lusa

O ciclista Iúri Leitão sagrou-se este sábado, pela segunda vez, campeão do mundo de omnium, ao triunfar na prova dos Mundiais de Pista de 2026, em Xangai. É a terceira medalha para Portugal na China e a primeira de ouro., mais 14 do que o belga Fabio van den Bossche e mais 28 do que o alemão Tim Torn Teutenberg, segundo e terceiro, respetivamente., depois de