Ciclismo
Ouro renovado. Iúri Leitão volta a sagrar-se campeão mundial de ciclismo de pista
Iúri Leitão volta a ser campeão do mundo de ciclismo de pista na prova de omnium.
O ciclista Iúri Leitão sagrou-se este sábado, pela segunda vez, campeão do mundo de omnium, ao triunfar na prova dos Mundiais de Pista de 2026, em Xangai. É a terceira medalha para Portugal na China e a primeira de ouro.
Iúri Leitão, de 28 anos, venceu a vertente de scratch, foi terceiro classificado na corrida de ritmo e na de eliminação e acabou por carimbar o título na corrida por pontos, somando 143, mais 14 do que o belga Fabio van den Bossche e mais 28 do que o alemão Tim Torn Teutenberg, segundo e terceiro, respetivamente. Desfecho da corrida narrado pelo jornalista Paulo SérgioVice-campeão olímpico de omnium em Paris, em 2024, Iúri Leitão conquistou a quarta medalha em Mundiais de Ciclismo de Pista.
O ciclista de Viana do Castelo é o terceiro português a subir ao pódio em Xangai, depois de Maria Martins e Miguel Salgueiro, medalhas de bronze em scratch, na quarta-feira, e na corrida por pontos, na sexta-feira, respetivamente.
c/ Lusa
Iúri Leitão, de 28 anos, venceu a vertente de scratch, foi terceiro classificado na corrida de ritmo e na de eliminação e acabou por carimbar o título na corrida por pontos, somando 143, mais 14 do que o belga Fabio van den Bossche e mais 28 do que o alemão Tim Torn Teutenberg, segundo e terceiro, respetivamente. Desfecho da corrida narrado pelo jornalista Paulo SérgioVice-campeão olímpico de omnium em Paris, em 2024, Iúri Leitão conquistou a quarta medalha em Mundiais de Ciclismo de Pista.
O ciclista de Viana do Castelo é o terceiro português a subir ao pódio em Xangai, depois de Maria Martins e Miguel Salgueiro, medalhas de bronze em scratch, na quarta-feira, e na corrida por pontos, na sexta-feira, respetivamente.
c/ Lusa
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