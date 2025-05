Pedersen recupera liderança da Volta a Itália

Pedersen, que venceu a tirada inaugural e tinha sido o primeiro líder do Giro de 2025, cumpriu em 3:49.47 horas os 160 quilómetros com partida e chegada em Vlorë, na Albânia, impondo-se sobre a meta ao neozelandês Corbin Strong (Israel-Premier Tech) e ao venezuelano Orluis Aular (Movistar), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



O dinamarquês, de 29 anos, aproveitou a bonificação de 10 segundos para recuperar a camisola rosa a Roglic, vencedor da prova em 2023 e apontado como o maior favorito ao triunfo no Giro deste ano, que caiu para o segundo lugar da classificação geral, a nove segundos do novo comandante.