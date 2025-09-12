Philipsen ganha a etapa e Vingegaard tempo a Almeida
O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ganhou esta sexta-feira a 19.ª etapa da Volta a Espanha, com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), líder da corrida, a ganhar quatro segundos ao português João Almeida (UAE Emirates).
No final dos 161,9 quilómetros da antepenúltima etapa, corrida entre Rueda e Guijuelo, Philipsen venceu em 3:50.35 horas, conseguindo a terceira vitória na 80.ª edição da Vuelta, com o mesmo tempo do dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek) e do venezuelano Orluis Aular (Movistar).
Na geral, graças às bonificações no sprint intermédio, Vingegaard passou a ter 44 segundos de avanço sobre Almeida, com o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) a ser terceiro, a 2.43 minutos.
No sábado, corre-se a decisiva 20.ª etapa, com 164,8 quilómetros, entre Robledo de Chavela e a Bola del Mundo, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial.