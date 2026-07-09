Pogacar ataca no Tourmalet para bisar e regressar à amarela na sexta etapa

O tetracampeão conquistou o 23.º triunfo em etapas no Tour, segundo nesta edição, ao cumprir os 186,2 quilómetros da sexta etapa entre Pau e o alto de Gavarnie-Gèdre em 4:32.07 horas, deixando o segundo classificado, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2.38 minutos. Isaac del Toro (UAE Emirates) foi terceiro, a 02.57.

O esloveno de 27 anos recuperou a amarela, liderando a geral com 2.42 de vantagem para o vencedor do Giro2026 e 3.27 para o seu colega mexicano.

Na sexta-feira, os sprinters voltam a ter uma oportunidade na sétima etapa, uma ligação de 175,1 quilómetros entre Hagetmau e Bordéus.