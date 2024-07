Pogacar vence 19.ª etapa e fica mais perto de ganhar a 111.ª edição

O camisola amarela atacou a mais de nove quilómetros da meta, coroando em solitário o alto, em 04:04.03 horas, depois de 144,6 quilómetros desde Embrun, e relegando o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) para a segunda posição, a 21 segundos, e o britânico Simon Yates (Jayco-AlUla) para a terceira, a 40.

Vencedor das edições de 2020 e 2021 do Tour, Pogacar lidera agora a geral com 05.03 minutos de vantagem sobre bicampeão em título, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), e 07.01 sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) , com o seu colega português João Almeida a ser quarto, a 15.07.

No sábado, disputa-se a 20.ª e penúltima etapa, uma ligação de apenas 132,8 quilómetros entre Nice e o Col de la Couillole, com três contagens de primeira categoria no trajeto.