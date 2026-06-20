Ciclismo
Pogacar vence contrarrelógio e reforça domínio na Volta à Suíça
O ciclista esloveno Tadej Pogacar venceu hoje o contrarrelógio individual da quarta e penúltima etapa da Volta à Suíça, em Aarburg, numa disputa decidida por quatro décimas de segundo frente a Mathieu van der Poel.
O esloveno da UAE Emirates completou os 23,7 quilómetros em 26:37.99, superando o neerlandês da Alpecin — que liderava com 26:38.03 — pela margem mínima.
A etapa, disputada sob calor intenso e num percurso rápido, sem subidas categorizadas e com 202 metros de altimetria acumulada, foi o contrarrelógio mais longo da prova desde 2023.
Tobias Foss (Netcompany‑Ineos) fechou o pódio, a sete segundos, seguido por Mathias Vacek (UCI WorldTeam Lidl – Trek) e Tim Wellens (Lotto Soudal).
Com este triunfo, Pogacar ampliou a vantagem na classificação geral: tem agora 4.22 minutos sobre Richard Carapaz (UAE Emirates) e 4.27 minutos sobre Mathias Vacek (UCI WorldTeam Lidl – Trek), que subiu ao terceiro lugar graças ao forte desempenho no esforço individual.
Andrea Bagioli é quarto, a 4.46 minutos , enquanto Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) sobe a quinto. Primoz Roglic (Red-Bull Bora Hansgrohe) mantém o nono posto, a 6.04 minutos.
Um dia depois de ter terminado a terceira etapa na 126.ª posição, o português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) fixou-se hoje no 94.º posto a 2.58.
A Volta à Suíça decide‑se no domingo, na etapa rainha com partida e chegada em Villars‑sur‑Ollon, num percurso de 150,7 quilómetros marcado pela alta montanha e pelo Col de la Croix, que deverá definir o vencedor final.
A etapa, disputada sob calor intenso e num percurso rápido, sem subidas categorizadas e com 202 metros de altimetria acumulada, foi o contrarrelógio mais longo da prova desde 2023.
Tobias Foss (Netcompany‑Ineos) fechou o pódio, a sete segundos, seguido por Mathias Vacek (UCI WorldTeam Lidl – Trek) e Tim Wellens (Lotto Soudal).
Com este triunfo, Pogacar ampliou a vantagem na classificação geral: tem agora 4.22 minutos sobre Richard Carapaz (UAE Emirates) e 4.27 minutos sobre Mathias Vacek (UCI WorldTeam Lidl – Trek), que subiu ao terceiro lugar graças ao forte desempenho no esforço individual.
Andrea Bagioli é quarto, a 4.46 minutos , enquanto Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) sobe a quinto. Primoz Roglic (Red-Bull Bora Hansgrohe) mantém o nono posto, a 6.04 minutos.
Um dia depois de ter terminado a terceira etapa na 126.ª posição, o português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) fixou-se hoje no 94.º posto a 2.58.
A Volta à Suíça decide‑se no domingo, na etapa rainha com partida e chegada em Villars‑sur‑Ollon, num percurso de 150,7 quilómetros marcado pela alta montanha e pelo Col de la Croix, que deverá definir o vencedor final.