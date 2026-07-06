Pogacar vence terceira etapa e sobe à liderança da geral

O quatro vezes campeão acelerou nos últimos 200 metros da ligação de 195,9 quilómetros entre Granollers, em Espanha, e Les Angles, e cortou a meta com o tempo de 4:45.11 horas, dois segundos à frente do dinamarquês e do equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que foi terceiro.

Pogacar subiu à liderança da geral, embora empatado em tempo com Vingegaard, com o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a manter o terceiro lugar, agora a 23 segundos do novo camisola amarela.

Na terça-feira, os corredores percorrem 181,9 quilómetros ondulados entre Carcassonne e Foix, que incluem duas contagens de montanha de segunda categoria.