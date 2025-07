Portugueses com classificações modestas no Europeu de BTT em Melgaço

Sob intenso calor, João Cruz terminou a prova com o tempo de 01:18.19 horas, quedando-se pelo 26.º posto, à frente de Rafael Sousa, 36.º (01:20.49), e João Fonseca, com sete voltas completas.



O francês Adrien Boichis sagrou-se campeão no escalão, com o tempo de 01:12.43, ao gastar menos 11 segundos do que o dinamarquês Albert Philipsen, segundo classificado, com menos um segundo do que o suíço Finn Treudler,



Na final de XCO em juniores, vencida pelo austríaco Anatol Friedl (01:04.22), Tomás Pais foi 32.º (01:09.56), João Vigário 35.º (01:10.16), Daniel Franco 48.º (01:11.57), Hugo Ramalho 54.º (01:14.01), enquanto Vasco Silva, Xavier Gaspar e Daniel Silva não terminaram a prova.



Margarida Vasconcelos não concluiu a prova de XCO em juniores, conquistada pela suíça Anja Grossmann (01:03.02), terminando no 33.º posto, com quatro voltas completas, mais uma do que Maria Coimbra, que terminou no 35.º lugar.