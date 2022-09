Rigoberto Urán vence 17.ª etapa, Remco Evenepoel segue líder

Urán, de 35 anos, cumpriu os 162,3 quilómetros entre Aracena e o Mosteiro de Tentudía em 3:42.28 horas, batendo o francês Quentin Pacher (Groupama-FDJ), com o mesmo tempo, e o espanhol Jesús Herrada (Cofidis), terceiro, a dois segundos.



Na geral, 'órfã' do tricampeão esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que abandonou antes da partida, Evenepoel segurou a liderança, com 2.01 minutos de vantagem sobre o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e 4.51 face ao também anfitrião Juan Ayuso (UAE Emirates), terceiro.



O português João Almeida (UAE Emirates) atacou os favoritos e ganhou alguns segundos aos restantes, seguindo em sexto, a 6.51 minutos da camisola vermelha.



Na quinta-feira, a 18.ª etapa liga Trujillo ao Alto del Piornal em 192 quilómetros, regressando a alta montanha, com uma chegada em alto no final.