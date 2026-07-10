Rogers interrompe monopólio de Rafael Reis no prólogo do Troféu Joaquim Agostinho

O ciclista de equipa de desenvolvimento da INEOS, sobrinho do três vezes campeão do mundo de contrarrelógio Michael Rogers, gastou 9.50 minutos para cumprir os 7,9 quilómetros no Bombarral, tornando-se o primeiro camisola amarela.

"É a melhor forma de começar. Planeámos muito esta corrida. Sabíamos que o prólogo me assentava muito bem e dei o máximo. É bom vestir a amarela pela equipa amanhã [no sábado]", afirmou o australiano.

Vice-campeão nacional de `crono` nos últimos dois anos e campeão em 2022, Rafael Reis surgia novamente como grande favorito a vencer o prólogo, mas acabou por ser batido por apenas três segundos por Rogers.

"Foi um prólogo bem disputado, bem construído. Estou contente com o meu resultado. Houve um homem mais forte. No ciclismo só pode ganhar um. Tenho de lhe dar os parabéns, foi muito forte", disse Reis.

O português Tiago Antunes, vencedor da Volta ao Alentejo, foi terceiro classificado, a nove segundos, e o melhor dos candidatos à geral, com o russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn), vencedor das duas últimas Voltas a Portugal, a ser quinto, a 25.

Vencedor em 2025, o francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn) terminou o prólogo no 18.º lugar, a 41 segundos.

No sábado, os ciclistas vão percorrer 188,3 quilómetros, entre a Lourinhã e Torres Vedras, com três contagens de montanha de terceira categoria na parte final da primeira etapa.