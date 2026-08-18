Roglic vai mesmo alinhar na 81ª Vuelta para tentar isolar-se como recordista

A participação do experiente Rogla, de 36 anos, esteve em dúvida nas últimas semanas, pois o tetracampeão foi abalroado por um carro no final de julho.



"A equipa apoiará Roglic nas suas aspirações à classificação geral, embora estas tenham de ser avaliadas progressivamente já que a sua preparação para a Vuelta foi afetada pela sua recente queda", lê-se no comunicado da Red Bull-BORA-hansgrohe.



Empatado com Roberto Heras no número de vitórias, o também campeão do Giro2023 procurará tornar-se recordista solitário de triunfos na prova espanhola na edição que vai para a estrada no sábado, no Mónaco, e termina em 13 de setembro, em Granada.



"Tenho uma história muito boa com a Vuelta e sempre gostei de correr aqui. Ganhar quatro vezes já é algo que nunca teria imaginado, por isso não quero colocar-me mais pressão. Iremos dia a dia, faremos tudo o que pudermos enquanto equipa para tentar alcançar o melhor resultado possível", resumiu o esloveno, citado no comunicado da formação alemã.



Vencedor consecutivamente entre 2019 e 2021 e também em 2024, 'Rogla' vai alinhar pela primeira vez esta época numa grande Volta, tendo feito da prova espanhola o seu grande objetivo da temporada, antes de saber que o seu compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), o incontestado favorito ao triunfo na 81.ª edição, ia participar.



O esloveno será escudado pelos belgas Jordi Meeus e Gianni Vermeersch, pelo italiano Gianni Moscon, pelo neozelandês Finn Fisher-Black, pelo britânico Callum Thornley, pelo australiano Luke Tuckwell e pelo dinamarquês Frederik Wandahl.



Num dia em que várias equipas revelaram o seu oito, também a Visma-Lease a Bike confirmou a presença de Sepp Kuss, o vencedor de 2023, que vai alinhar na sua terceira grande Volta na temporada, sucedendo a si próprio neste particular - o norte-americano é mesmo o primeiro ciclista a estar nas três grandes desde que cumpriu esse feito há três anos.



No entanto, a principal figura da formação neerlandesa é mesmo Wout van Aert, que este ano falhou o Tour pela primeira vez desde a sua estreia em 2019 devido a lesão.



O belga rivalizará com Mads Pedersen, camisola verde da última Volta a França, na luta pela classificação por pontos, com o dinamarquês a ser também hoje anunciado no alinhamento da Lidl-Trek.



Pedersen, que venceu a classificação por pontos na Vuelta2025 e também na de 2022, dividirá a liderança da equipa com o compatriota Mattias Skjelmose, sexto classificado do Tour2026.



A luta pela regularidade deve mesmo ser a mais animada nesta edição, uma vez que também a presença do australiano Kaden Groves, vencedor em 2023 e 2024, foi hoje confirmada pela Alpecin-Premier Tech.