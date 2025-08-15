Rotem Tene vence oitava etapa, Artem Nych segue líder
O ciclista israelita Rotem Tene (Israel Premier Tech Academy) venceu hoje a oitava etapa da Volta a Portugal, na chegada a Santarém, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) conservou a liderança da classificação geral individual.
Tene, de 24 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém em 4:01.03 horas, batendo sobre a meta o argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), segundo, e o português Francisco Campos (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense), terceiro, vingando a fuga do dia.
Nas contas da geral, o campeão de 2024, Artem Nych, conservou a liderança, com 46 segundos de vantagem sobre um colega de equipa, o francês Alexis Guérin, que é segundo, e 1.20 minutos sobre o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense), terceiro.
No sábado, a nona e penúltima etapa liga Alcobaça ao alto do Montejunto em 174,4 quilómetros, com uma contagem de montanha de primeira categoria a coincidir com a meta, antes do contrarrelógio final, no domingo, em Lisboa.
c/Lusa