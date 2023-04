Ruben Guerreiro sobe a 13.º após vitória de Vingegaard na Volta ao País Basco

Vingegaard, campeão da Volta a França de 2022, cumpriu os 162,8 quilómetros entre Errenteria e Amasa-Villabona em 3:51.58 horas, batendo por dois segundos um par de espanhóis: Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ficou em segundo e Enric Mas (Movistar) em terceiro.



Guerreiro chegou em 16.º, a 20 segundos, e subiu na geral individual, num dia definido pelas grandes dificuldades colocadas pela subida final, com pendentes muito elevadas a selecionar o pelotão.



Landa foi o que chegou mais perto do campeão do Tour, mesmo tendo partido mal para a aproximação à meta, mas foi o dinamarquês a demonstrar nível, uma vez mais, depois de ter dominado O Gran Camiño.



Em bom plano esteve também Nelson Oliveira, da Movistar, durante muito tempo como timoneiro do pelotão no trabalho em prol de Enric Mas, acabando em 47.º, a 2.26 minutos, e caindo para 43.º na geral.



Vingegaard é o novo líder, com cinco segundos de vantagem para Landa, enquanto o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) segue em terceiro, a 16.



O outro português em prova, Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), reentrou no top-100, para o 97.º posto, a mais de 21 minutos.



Na quinta-feira, a montanha volta a testar o pelotão na ligação de 175,7 quilómetros com início e fim em Santurtzi.