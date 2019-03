Santarém regressa à Volta a Portugal em bicicleta 26 anos depois

Lusa Comentários 01 Mar, 2019, 17:44 / atualizado em 01 Mar, 2019, 17:45 | Ciclismo

“Santarém será palco da partida da terceira etapa da 81.ª Volta a Portugal, em 3 de agosto, um sábado, passando o percurso da tirada pelos municípios ribatejanos de Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Golegã, que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo”, informou a organização.



Foi em 1992 que Santarém se despediu da Volta, numa tirada de quase 200 quilómetros proveniente de Aveiro e conquistada por Manuel Abreu (Tensai): a etapa seguinte partiu de Santarém em direção a Lisboa.



“Integrar este evento de relevância internacional é uma honra para todos os escalabitanos. O Ribatejo é um território de excelência e tradição no ciclismo nacional, pelo que voltar a poder assistir à partida de uma etapa da Volta, é um marco importantíssimo para a região, reforçando indubitavelmente a nossa identidade territorial”, congratulou-se o autarca Ricardo Gonçalves.



No histórico da Volta a Portugal, a cidade santarena, que se estreou em 1933 no evento, tem um registo de nove chegadas de etapa e sete partidas.