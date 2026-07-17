Schmid fugiu para o triunfo na 13.ª etapa e Pidcock para o quarto lugar da geral
O ciclista suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla) impôs-se sexta-feira ao companheiro de fuga Harold Tejada (XDS Astana) para ganhar a 13.ª etapa da Volta a França, em que Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) subiu à quarta posição da geral.
Numa jornada em que 57 ciclistas escaparam ao pelotão, incluindo o português Nelson Oliveira (Movistar), Schmid foi o mais forte no final dos 205,8 quilómetros entre Dole e Belfort, cumprindo a etapa mais longa da 113.ª edição em 4:06.58 horas, à frente do colombiano Tejada e de Pidcock, terceiro a dois segundos do vencedor.
Integrante da fuga, o britânico da Pinarello Q36.5, que ganhou sete minutos e meio ao pelotão, ascendeu ao quarto lugar da geral, que continua a ser comandada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), com 3.36 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e 4.06 sobre o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que é terceiro.
No sábado, os candidatos à geral terão um importante teste nos 155,3 quilómetros da 14.ª etapa, que liga Mulhouse a Le Markstein e inclui três contagens de primeira categoria no percurso, a última a menos de seis quilómetros da meta.