Sinner nos oitavos pelo quarto ano consecutivo

O italiano avançou pelo quarto ano consecutivo para os `oitavos` na relva londrina do All England Club, onde tem como melhor resultado as meias-finais em 2023, impondo-se ao 52.º classificado do ranking ATP com os parciais de 6-1, 6-3 e 6-1, em uma hora e 55 minutos.

Na próxima ronda, Sinner vai defrontar o vencedor do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov, 21.º jogador mundial e semifinalista em 2014, e o austríaco Sebastian Ofner (165.º).