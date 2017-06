Spilak vence oitava etapa da Volta à Suíça e lidera, Rui Costa sobe a quinto

Lusa 16 Jun, 2017, 17:52 | Ciclismo

O eslovaco cumpriu a tirada, que terminou a 2.780 metros de altitude, em 03:58.36 horas, depois de se ter isolado na chegada à cidade austríaca de Solden, arrebatando a camisola amarela ao italiano Domenico Pozzovivo (AG2R), com o espanhol Ion Izaguirre (Bahrain-Merida) e o norte-americano Jo Dombrowski (Cannondale-Drapac), segundo e terceiro na etapa, respetivamente.



Num dia em que a Katusha-Alpecin controlou o pelotão e impôs um ritmo elevado, foi o líder da geral que começou por ficar para trás no início da ‘escalada’ final, com Spilak, vencedor da prova em 2015, a apoiar-se no colega de equipa Rein Taaramae antes de fugir a solo para a vitória e a liderança da geral a duas etapas do fim.



Rui Costa, vencedor da prova em 2012, 2013 e 2014, foi nono classificado na etapa, a 1.53 minutos do esloveno, e subiu duas posições para quinto na geral, a 2.35 de Spilak, que tem uma vantagem de 52 segundos sobre Damiano Caruso (BMC), segundo, e de 1.05 minutos de Steven Kruijswijk (LottoNL–Jumbo), terceiro, com o anterior líder Pozzovivo em quarto a 2.28.



Nelson Oliveira (Movistar) também esteve em bom plano, ao subir oito lugares para o 39.º posto, depois de terminar a tirada de hoje em 42.º.



No sábado, a oitava e penúltima tirada cumpre-se num circuito em Schaffhausen, num total de 100 quilómetros, com oito contagens de montanha, na subida a Herblingen.