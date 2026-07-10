Tim Merlier impõe-se ao sprint na sétima etapa

Aos 33 anos, Merlier festejou o quarto triunfo no Tour, ao ser o mais forte no final dos 175,1 quilómetros entre Hagetmau e Bordéus, superiorizando-se ao norueguês Soren Waerenskjold (Uno-X) e ao eritreu Biniam Girmay (NSN), respetivamente segundo e terceiro, com as mesmas 3:44.22 horas.

Na geral, Pogacar continua a liderar com 2.42 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), com o seu colega mexicano Isaac del Toro a fechar o pódio, a 3.27.

A oitava etapa liga, no sábado, Périgueux a Bergerac, ao longo de 180,4 quilómetros, com os sprinters a terem outra oportunidade para lutar pela vitória.