Tour: Richie Porte abandona após queda aparatosa na última grande descida

Lusa 09 Jul, 2017, 16:14 | Ciclismo

Porte caiu na descida do Mont du Chat, a última das três grandes subidas na tirada de hoje, pouco antes da entrada para os últimos 20 quilómetros da tirada, sendo prontamente assistido depois pelas equipas médicas.



O australiano, quinto classificado no Tour de 2016, venceu este ano a Volta a Romandia e foi segundo classificado no Dauphiné.



Esta é o segundo abandono de vulto na nona etapa da prova francesa, depois da desistência do galês Gerains Thomas, principal 'escudeiro' de Chris Froome.



Thomas sofreu uma queda na descida do col de la Biche, outro dos três 'topos' que marcam a nona etapa, que liga Nantua a Chambéry, em 181,5 quilómetros.



O vencedor do contrarrelógio de Dusseldorf, Alemanha, no arranque do 104.º Tour, pode ter fraturado uma clavícula na queda, provocada pelo piso molhado, devido à chuva.