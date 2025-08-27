UAE Emirates, de João Almeida, vence contrarrelógio por equipas

A equipa dos Emirados Árabes Unidos, que também conta com o luso Ivo Oliveira, cumpriu os 24,1 quilómetros em Figueres em 25.26 minutos, oito segundos mais rápida do que a Visma-Lease a Bike, segunda, e nove do que a Lidl-Trek, terceira.

Nas contas da geral individual, Vingegaard recuperou a camisola vermelha, mas tem agora um trio de ciclistas da UAE Emirates a oito segundos -- o espanhol Juan Ayuso é segundo, João Almeida é terceiro e o também espanhol Marc Soler é quarto.

Na quinta-feira, a sexta etapa liga Olot a Pal, em Andorra, em 170,3 quilómetros, culminando numa chegada em alto que provocará novas diferenças de tempo entre os candidatos à vitória final.