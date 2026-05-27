Valgren estreia-se a vencer em grandes voltas, Eulálio mantém-se em quinto
O ciclista dinamarquês Michael Valgren (EF Education-EasyPost) estreou-se hoje a ganhar em grandes voltas, ao fugir para a vitória na 17.ª etapa fda Volta a Itália, que continua a ser liderado por Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
O corredor de 34 anos isolou-se definitivamente dos seus companheiros de fuga no derradeiro quilómetro dos 202 entre Cassano d`Adda e Andalo, impondo-se em 4:41.33 horas, três segundos à frente do norueguês Andreas Leknessund (Uno-X) e seis diante do italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro.
O português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) chegou integrado no pelotão, a 5.15 minutos do vencedor, e manteve o quinto lugar da geral, comandada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard, com 4.03 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon) e 4.27 sobre o neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS), que é terceiro.
Na quinta-feira, a 18.ª etapa do Giro percorre 171 quilómetros entre Fai della Paganella e Pieve di Soligo.