Vernon ganha segunda etapa na Catalunha, que continua a ser liderada por Brennan

Vernon bateu ao sprint Brennan e o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), terceiro com as mesmas 4:16.16 horas do vencedor.



Numa etapa que não alterou as contas da geral, o jovem britânico da Visma-Lease a Bike continua a liderar, com seis segundos de vantagem sobre Groves, enquanto Tibor del Grosso, também da Alpecin-Deceuninck, é terceiro, a 12 segundos.



Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), o único português em prova, foi 141.º, a 4.03 minutos, caindo para a 77.ª posição da geral, a 4.19.



Na quarta-feira, a terceira etapa da prova espanhola liga Viladecans a La Molina, no total de 218,6 quilómetros, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.