Vilaça termina em segundo prova do Mundial de Trialto em Quiberon

O triatleta português liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluído ao 'sprint' e marcado por uma quase queda do luso a poucos metros do final que cruzou com 53:17 minutos, a um segundo do vencedor.



Ricardo Batista fechou o pódio com um tempo de 53:19, numa prova em que Miguel Tiago Silva foi 27.º com 54:19.



Vilaça, que foi quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias na corrente temporada, nas provas disputadas em Samarcanda e Alghero.



“Dizem que não há duas sem três e eu bem acreditei na terceira. Nesta série mundial foi a prova em que me senti melhor, acreditei até ao fim, controlei a prova toda. Não gosto de arranjar desculpas, mas tropecei ali no final”, disse, numa declaração à Lusa, o medalha de prata, assumindo “um bocadinho de azia por perder a prova nos últimos metros”.



Líder do 'ranking mundial', Vilaça assume o sonho de fechar a época com o título. “Eu estou a sonhar, espero que os portugueses possam sonhar comigo. O sonho é poder chegar a Pontevedra, em Espanha tão perto de Portugal, e ter lá os portugueses comigo a sonhar por estarmos no lugar mais alto do pódio no campeonato do Mundo de triatlo”, diz.