EM DIRETO
PSD reunido em Congresso um dia depois do chumbo do pacote laboral

Vilaça termina em segundo prova do Mundial de Trialto em Quiberon

Vilaça termina em segundo prova do Mundial de Trialto em Quiberon

O português Vasco Vilaça terminou hoje na segunda posição a prova do Mundial de Triatlo disputada em Quiberon, França, vencida pelo atleta da casa Dorian Coninx.

Lusa /
IMAGO/teamSprint-media via Reuters Connect

VER MAIS
O triatleta português liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluído ao 'sprint' e marcado por uma quase queda do luso a poucos metros do final que cruzou com 53:17 minutos, a um segundo do vencedor.

Ricardo Batista fechou o pódio com um tempo de 53:19, numa prova em que Miguel Tiago Silva foi 27.º com 54:19.

Vilaça, que foi quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias na corrente temporada, nas provas disputadas em Samarcanda e Alghero.

“Dizem que não há duas sem três e eu bem acreditei na terceira. Nesta série mundial foi a prova em que me senti melhor, acreditei até ao fim, controlei a prova toda. Não gosto de arranjar desculpas, mas tropecei ali no final”, disse, numa declaração à Lusa, o medalha de prata, assumindo “um bocadinho de azia por perder a prova nos últimos metros”.

Líder do 'ranking mundial', Vilaça assume o sonho de fechar a época com o título. “Eu estou a sonhar, espero que os portugueses possam sonhar comigo. O sonho é poder chegar a Pontevedra, em Espanha tão perto de Portugal, e ter lá os portugueses comigo a sonhar por estarmos no lugar mais alto do pódio no campeonato do Mundo de triatlo”, diz.
PUB
PUB