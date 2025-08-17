Volta a Portugal. Artem Nych pode revalidar título na 86.ª edição

Líder desde a quarta etapa, o campeão de 2024 sai para a estrada às 17:00, dois minutos depois do terceiro classificado, o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), que é antecedido no `crono` por Alexis Guérin.

Assista em direto à 10.ª e última etapa da Volta (contrarelógio de 16,7 kms - Lisboa)

O francês da Anicolor-Tien21, que é segundo, está a 39 segundos do seu colega russo, que tem 01.17 minutos de vantagem sobre Peña.

O lugar no pódio do trepador colombiano do AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense está em risco, uma vez que tem apenas um segundo de margem para Byron Munton, o ciclista do Feirense-Beeceler, que foi campeão sul-africano de contrarrelógio em 2022.

Em Lisboa, os 96 corredores ainda em prova vão percorrer 16,7 quilómetros totalmente planos com início e final na Praça do Império.

Será nesse cenário que Artem Nych, de 30 anos, deverá confirmar a sua entrada no `clube` de bicampeões, com a festa a estar prevista para pouco depois das 17:20.

Às 15:15, o australiano Angus Miller (Atom 6 Bikes-Decca) será o primeiro a partir para a última etapa, com todos os corredores até à entrada no top 10 a iniciarem o seu exercício com um minuto de diferença.