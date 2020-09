Volta a Portugal. Gustavo Veloso defende um segundo na Senhora da Graça

Gustavo Veloso parte para a primeira tirada decisiva da edição especial da prova rainha do calendário nacional com apenas um segundo de vantagem para o seu colega Daniel Mestre e quatro para o também português Daniel Freitas (Miranda-Mortágua).



Os 98 corredores vão partir às 12h40 de Paredes e logo ao quilómetro 11,6 encontrarão a primeira contagem de montanha do dia, uma quarta categoria instalada em Antarte, que antecede a meta volante de Paredes (31,2).



Depois de ultrapassarem a meta volante de Amarante (66,6), os ciclistas vão começar a subir a Serra do Marão, uma contagem de primeira categoria à qual chegarão após 20,8 quilómetros de escalada.



Da primeira grande dificuldade da jornada de 167 quilómetros até ao ponto mais alto do Monte Farinha, localizada ao quilómetro 96, seguem-se outras duas montanhas: uma quarta categoria em Velão (110,7) e uma primeira, de 10 quilómetros de extensão, em Barreiro.



Após essa dificuldade, situada ao quilómetro 131,7, será um pelotão já muito fracionado aquele que empreenderá a subida de quase oito quilómetros ao alto da Senhora da Graça, uma das mais míticas e simbólicas chegadas da Volta a Portugal, já depois de ser atravessada a última meta volante do dia, em Mondim de Basto (155,8).



Só Gustavo Veloso (W52-FC Porto) e António Carvalho (Efapel) conhecem a sensação de erguer os braços no Monte Farinha, depois de terem vencido a etapa, respetivamente em 2016 e 2019.