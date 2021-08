Volta. Alejandro Marque convencido a continuar mais um ano

”, revelou à agência Lusa.O vencedor da Volta de 2013 e quinto classificado na edição que hoje acaba com um contrarrelógio em Viseu gosta demasiado do ciclismo para se afastar, embora reconheça que a modalidade que tanto ama chegue a ser stressante.”, confessou.A idade pode não influenciar no desempenho na estrada, mas começa a pesar noutros aspetos, com "Alex" a admitir, em jeito de brincadeira, sentir-se “deslocado” no autocarro da equipa.”, contou à Lusa.Mas a despedida, para já sem data marcada, está cada vez mais próxima, porque “também há que deixar um lugar” para os mais novos.”, disse numa alusão ao colega e amigo Gustavo Veloso, que hoje se despede da prova rainha do calendário nacional.Último resistente no pelotão de um grupo que inclui ainda David Blanco, o cinco vezes vencedor da Volta a Portugal, e Ezequiel Mosquera, Marque reconhece que o mais difícil é ver os amigos partirem.”, sublinhou.

Um dos ciclistas mais consensuais do panorama nacional, o veterano tem “muitos amigos no pelotão”, de “muitas gerações”, e é isso que vai levar do ciclismo quando decidir abandonar a modalidade.