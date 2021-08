Volta. Amaro Antunes procura consolidar liderança na Senhora da Graça

Antunes parte para a penúltima tirada decisiva da 82.ª edição da prova rainha do calendário nacional com 14 segundos de vantagem para o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e 18 sobre o compatriota Frederico Figueiredo (Efapel).



Os 88 corredores vão partir às 13h10 de Boticas e logo ao quilómetro 21,1 encontrarão a primeira contagem de montanha do dia, uma quarta categoria instalada em Sabroso de Aguiar, que antecede a meta volante de Pedras Salgadas (25,9).



Depois de ultrapassarem a meta volante de Vila Real (58,8), os ciclistas vão enfrentam três contagens de montanha consecutivas, a primeira das quais uma terceira categoria em Torgueda (70,8).



Segue a quarta categoria no Velão (80,5), antes da primeira grande dificuldade, o alto do Barreiro, uma primeira categoria instalada ao quilómetro 101,2, onde chegarão após quase 10 quilómetros de subida.



Após essa dificuldade, será um pelotão já muito fracionado aquele que empreenderá a subida de quase oito quilómetros ao alto da Senhora da Graça, uma das mais míticas e simbólicas chegadas da Volta a Portugal, já depois de ser atravessada a última meta volante do dia, em Mondim de Basto (133,8).



Amaro Antunes, que no ano passado vestiu a amarela da edição especial após triunfar no topo do Monte Farinha, António Carvalho (Efapel) e Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) são os homens que conhecem a sensação de erguer os braços na Senhora da Graça, com André Cardoso (Efapel) a aparecer também no palmarés dos vencedores, devido à desclassificação de João Cabreira em 2009.