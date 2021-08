Volta. Amaro Antunes procura revalidar a vitória na prova

Campeão em título, Antunes sai para a estrada às 17h00, dois minutos depois do segundo classificado, o uruguaio Mauricio Moreira (Efapel), que tem uma desvantagem de 42 segundos para o camisola amarela, mas é um especialista na luta contra o cronómetro.



O português Joni Brandão, quarto da geral, parte quatro minutos antes de Antunes, seu companheiro de equipa, para evitar que Frederico Figueiredo, o corredor que fecha o pódio a 55 segundos, saia imediatamente depois do seu colega Moreira.



O contrarrelógio de 20,3 quilómetros vai definir o pódio final, com o "top 3" ainda em aberto, uma vez que também Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), quinto a 01.18 minutos e contrarrelogista de excelência, pode lá chegar.



O português Pedro Paulinho (Tavfer-Measindot-Mortágua) será o primeiro dos 88 ciclistas em prova a partir para o "crono", saindo para a estrada às 15h23.



A 82.ª Volta a Portugal começou em 4 de agosto, em Lisboa, e hoje consagra o sucessor de Amaro Antunes no palmarés de vencedores.