Volta. António Carvalho abandona 86.ª edição devido a lesão

De manhã, antes da partida para os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém, Carvalho admitiu à Lusa que não sabia se chegaria ao final desta edição, que termina no domingo em Lisboa, devido às persistentes dores no joelho.

Vencedor da classificação da montanha em 2014 e de três etapas, incluindo na Senhora da Graça em 2019 e 2022, o ciclista de 35 anos bateu com o joelho no guiador na terceira etapa.

"Sabia que não estava nas condições que estava em outros anos. Ainda por cima, ontem [no sábado] bati como o joelho no guiador e, para ser sincero, acabou por me custar bastante acabar a etapa", declarou à Lusa no final da quarta etapa, que acabou na Senhora da Graça.

Carvalho ocupava um `modesto` 34.º lugar na geral, a mais de 33 minutos do camisola amarela, o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21).