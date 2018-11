Volta ao Algarve com percurso similar aos últimos anos na 45.ª edição

Lusa Comentários 21 Nov, 2018, 17:06 | Ciclismo

Segundo anunciou esta quarta-feira a organização, em comunicado, a aposta para 2019 foi num “percurso clássico, semelhante ao dos anos anteriores”, com a maior novidade a já anunciada partida de Portimão, após estar ausente da prova desde 2012.



“O percurso reúne todos os ingredientes para que a Volta ao Algarve continue a ser uma das melhores corridas do mundo”, pode ler-se no documento, em que a organização garante ter “um dos eventos com maior qualidade no contexto de todo o desporto português”.



Competição lusa mais bem cotada na agenda, a ‘Algarvia’ tem no primeiro dia a tirada mais longa, com 199,1 quilómetros desde Portimão até Lagos, numa disputa ao ‘sprint’ prevista.



O segundo dia liga Almodôvar à Fóia, o ponto mais alto do traçado, incluindo um acumulado de 3.600 metros ao longo de 187,4 quilómetros que termina numa contagem de montanha de primeira categoria, conquistada este ano pelo eventual vencedor, o polaco Michal Kwiatkowski.



O terceiro dia reserva um dos primeiros grandes contrarrelógios do pelotão internacional, com um exercício de 20,3 quilómetros em Lagoa, no qual venceu, em 2018, o britânico Geraint Thomas, segundo na geral final e vencedor da Volta a França.



Os velocistas voltam a ter oportunidade para discutir a etapa, no final dos 198,3 quilómetros da quarta etapa, que parte de Albufeira e termina em Tavira, antes da ‘tradicional’ da chegada ao alto do Malhão (Loulé) no último dia.



A quinta e última etapa sai de Faro e vai coroar o vencedor da 45.ª edição no final de uma subida de segunda categoria, com uma inclinação média de 9,9 por cento ao longo de 2.500 metros, num total de 173,5 quilómetros.





Na edição de 2018, a corrida contou com a presença de 13 das 18 equipas do World Tour e com 19 corredores do ‘top 100’ mundial.





Percurso da 45.ª edição da Volta ao Algarve:



20 fev: 1.ª etapa, Portimão - Lagos, 199,1 km

21 fev: 2.ª etapa, Almodôvar - Fóia, 187,4 km

22 fev: 3.ª etapa, Lagoa, 30,3 km (CRI)

23 fev: 4.ª etapa, Albufeira - Tavira, 198,3 km

24 fev: 5.ª etapa, Faro - Malhão, 173,5 km