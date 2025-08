Volta. Artem Nych inicia hoje a defesa do título no prólogo da Maia

O exercício individual contra o cronómetro dos 111 ciclistas inscritos começará às 15:35, com a saída do português Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) e terminará cerca de duas horas depois, quando o especialista Rafael Reis (Anicolor-Tien21) se fizer à estrada, às 17:25.



Imediatamente antes do vencedor do prólogo nas últimas quatro edições – e também em 2016 e 2018 – parte o campeão olímpico de madison Iúri Leitão (Caja Rural), com os igualmente ‘nacionais’ Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), o quarto da passada edição, e António Carvalho (Feirense-Beeceler), o terceiro classificado de 2022 e 2023 a saírem para a estrada pouco antes.



Único antigo vencedor presente, o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) inicia a sua luta contra o cronómetro às 17:09, numa caminhada em que procurará defender o título conquistado no ano passado e juntar-se à lista de bicampeões da Volta.



Os ciclistas partem com um minuto de diferença entre si e terão pela frente 3,4 quilómetros, com partida na Avenida Altino Coelho e chegada à Avenida Luís de Camões, num percurso totalmente plano.



A 86.ª Volta a Portugal disputa-se entre hoje e 17 de agosto, de 1.581 quilómetros, da Maia a Lisboa.