Volta atravessa Minho

(Com Lusa)

Após um dia montanhoso e emotivo no Parque Nacional da Peneda-Gerês, que deixou Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn), líder da classificação geral, Artem Nych (Anicolor-Campicarn), segundo, e Adrià Pericas (UAE Emirates), terceiro, em posição privilegiada para terminarem a corrida no pódio, a corrida atravessa o Minho de norte a sul, com algumas dificuldades pelo meio.A tirada inclui duas contagens de montanha de terceira categoria, uma no Alto do Espinheiro, no concelho de Viana do Castelo, ao quilómetro 51,2, e no Alto da Penha, no concelho de Guimarães, ao quilómetro 152,4, que antecede a descida para Fafe, podendo ser crucial para o desfecho da tirada.Com várias subidas e descidas, propícias para ciclistas que se queiram escapar ao pelotão, a etapa inclui ainda metas volantes em Monção, ao quilómetro 15,3, em Ponte de Lima, ao quilómetro 90,9, e em Braga, ao quilómetro 124,1.O traçado de sexta-feira antecede a etapa que potencialmente vai decidir a Volta, com dupla ascensão pelo Monte Farinha e meta na Senhora da Graça, no sábado.