Volta. Frederico Figueiredo assumiu fracasso da Glassdrive

”, recordou, referindo-se ao triunfo do seu grande amigo no alto da Torre, em 2021.Após ser nono na etapa, a 01.11 minutos do vencedor Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), "Fred" estava visivelmente desiludido, mas tentou desvalorizar o dia menos bom, que o deixou também na nona posição da geral, a 01.22 do galego, que subiu à liderança da prova.”, prometeu.O vice-campeão da Volta2022 foi o único dos elementos da Glassdrive-Q8-Anicolor a enfrentar as perguntas dos jornalistas, com o diretor desportivo, Rúben Pereira, a não aparecer na zona mista e o campeão em título, o uruguaio Mauricio Moreira, a falhar também a presença, depois de ter sido assistido pela equipa médica no final da etapa que o deixou definitivamente fora da luta pela geral.”, assumiu o trepador de 32 anos.Uma tática desastrosa da Glassdrive-Q8-Anicolor deixou "Fred" sozinho a responder aos ataques, com o também terceiro classificado da edição de 2020 a acabar por quebrar na parte final da subida à Torre, após James Whelan e Artem Nych parecerem também mais interessados em defender a sua própria classificação na geral.Ainda assim, Figueiredo evitou responder quando a pergunta foi a equipa também falhou?: “”, elaborou.”, defendeu.Sobre o seu atraso para o líder da geral, o ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor lembrou que “há muitas etapas ainda pela frente”.”, concluiu.