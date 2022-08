Vuelta. Roglic em busca do "tetra"

Por esta altura já ‘habituado’ a ter na Vuelta uma narrativa de redenção após falhar no Tour, seja ao ser segundo, como em 2020, ou ser forçado a abandonar, como em 2021 e já este ano, o antigo esquiador esloveno – que brincou com ter ido à Volta a França para “preparar” a prova espanhola – pode ainda assim colocar-se na história da modalidade por vários motivos.Desde logo, o homem de 32 anos pode igualar os quatro triunfos de Roberto Heras, espanhol que venceu em 2000, 2003, 2004 e 2005, e ser o primeiro a fazê-lo de forma sucessiva, depois de 2019, 2020 e 2021.Também poderá superar Alex Zülle como mais frequente detentor da camisola vermelha, "la roja", de líder: tem 36 dias na frente da geral, contra 48 do suíço.Uma fratura numa vértebra afastou-o logo à quinta etapa da luta pelo Tour, que viria a ser ganho pelo dinamarquês Jonas Vingegaard, da sua equipa, numa época em que o campeão olímpico de contrarrelógio logrou vencer o Paris-Nice e o Critério do Dauphiné.Com nove vitórias em etapa nas três edições em que acabou por subir ao pódio, a apetência por Espanha está mais do que confirmada, mas este ano é um lote recheado o de candidatos a quebrar a sua hegemonia na corrida.Depois de Itália e França, Espanha costuma receber a mais imprevisível das três grandes Voltas, entre um misto de corredores com experiência à procura de novas glórias, nomes grandes em busca de salvar a época e jovens aspirantes, como o esloveno Tadej Pogacar, que aqui venceu três etapas em 2019 e, depois, triunfou no Tour em 2020 e 2021, sendo segundo este ano.Um dos principais candidatos é o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), campeão da Volta a Itália e "vice" em 2019, numa equipa britânica, que abandonará no final do ano, que conta com o francês Pavel Sivakov em forma e outros nomes que podem atacar o "top 10" ou etapas, além do trunfo Tao Geoghegan Hart, vencedor surpresa do Giro em 2020.O campeão da primeira grande Volta do ano, o australiano Jai Hindley, lidera a BORA-hansgrohe à procura de vencer duas em 2022, com os espanhóis Enric Mas (Movistar) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) como "porta estandartes" de Espanha nestas ambições.Entre os jovens à procura de (mais) afirmação, e na luta pela camisola da juventude, o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) terá nova oportunidade para confirmar o talento, num ano em que já leva 11 triunfos, assim como João Almeida, afastado na reta final do Giro deste ano por um teste positivo à covid-19.O lote de candidatos inclui ainda o britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) e o australiano Ben O’Connor (AG2R-Citroën), bem como o inevitável italiano Vincenzo Nibali (Astana), que acaba a carreira após ter vencido as três principais corridas por etapas do calendário.Ainda assim, o ponto final de um veterano mais esperado na Vuelta é o do espanhol Alejandro Valverde, à frente de uma Movistar com Nelson Oliveira, com retirada anunciada aos 42 anos.Vencedor da prova no longínquo ano de 2009, um palmarés com 133 vitórias, de etapas em grandes Voltas a clássicas e Monumentos, será celebrado ao longo do percurso, encerrando em casa 20 anos ao mais alto nível para o ciclista de Múrcia.Uma "grande salida" nos Países Baixos, com o único contrarrelógio por equipas das três "grandes" este ano, arranca uma 77.ª edição que, como em tantos anos anteriores, é feita para trepadores: oito chegadas em alto, com um "crono" individual à 10.ª etapa, vão testar o pelotão ao longo de 3.280,5 quilómetros.Não serão muitas as oportunidades para "sprinters" como Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), Pascal Ackermann (UAE Emirates) ou Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), ao contrário dos especialistas em fugas, num percurso cheio de chances para homens rápidos que passem bem por dificuldades, como o campeão do mundo Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl) ou o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo).Do País Basco à Cantábria, navegando o calor pelas Astúrias e a longa ascensão à Sierra Nevada, o pelotão chega à terceira e última semana sem medo do Angliru ou Lagos de Covadonga, este ano ausentes, mas com o Alto de Piornal, Talavera de la Reina e a subida a Navacerrada como subidas decisivas antes da "procissão" em Madrid, em 11 de setembro.A 77.ª edição da Volta a Espanha arranca esta sexta-feira nos Países Baixos e termina em 11 de setembro em Madrid.