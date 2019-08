Vuelta2019. Alta montanha faz seleção de valores

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Ago, 2019, 08:23 / atualizado em 30 Ago, 2019, 08:23 | Ciclismo

Na “tirada” do dia a partir dos 90 km há cinco contagens de montanha a última de 1.ª categoria, na meta: uma subida com 4,1 km com inclinação média de 12,3 por cento mas rampas que chegam aos 25 por cento.



Na liderança da corrida sai Dylan Teuns da Bahrain, com 38 segundos de vantagem sobre o segundo classificado David de la Crus da Ineos, e 1 minuto de vantagem sobre o terceiro que é Miguel Angel Moreno da Astana.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rúben Guerreiro, da Katusha, em 18.º; Nelson Oliveira da Movistar em 58.º; Ricardo Vilela da Burgos em 107.º, Domingos Gonçalves da Caja Rural em 123º, e Nuno Bico da Burgos em 165.º.





Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Angel Madrazo da Burgos; Pontos – Sam Bennett da Bora; Juventude – Miguel Angel Lopez da Astana e por Equipas – Movistar.