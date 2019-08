"Vuelta2019": Jesus Herrada ganhou a sexta etapa, López continua de vermelho

Lusa Comentários 29 Ago, 2019, 17:12 | Ciclismo

A etapa, de média montanha, foi marcada por uma fuga bem sucedida, em que se integrou o português Nelson Oliveira (Movistar), sétimo na etapa, enquanto o colombiano Miguel Angel López (Astana) terminou com o primeiro grupo e conservou a camisola vermelha.



Entre os desistentes do dia conta-se o irlandês Nicolas Roche (Sunweb), anterior líder da prova.



No topo da classificação geral não houve mexidas, já que López, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), o colombiano Nairo Quintana (Movistar) e o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), os quatro primeiros da geral, terminaram a etapa juntos.