Benfica joga Champions feminina em 9 e 16 de dezembro e final da Taça a 12

Segundo anunciou hoje o clube ‘encarnado’ no seu sítio oficial, os jogos da ‘Champions’ realizam-se às 15:00 de 09 de dezembro, no Benfica Campus, no Seixal, e às 19:00 de 16, no Estádio Kingsmeadow, em Londres.



Pelo meio, as ‘encarnadas’ defrontam o Sporting de Braga na final da edição 2019/20 da Taça de Portugal, no Estádio Municipal de Aveiro, às 19:00 do dia 12 dezembro, um sábado, um dia antes da data inicialmente prevista.



O Benfica, estreante na ‘Champions’ feminina, ficou a conhecer hoje, num sorteio realizado em Nyon, na Suíça, o seu adversário nos 16 avos de final, que será sétimo do ‘ranking’ de clubes.



Em 2018/19, na sua última participação, o Chelsea chegou às meias-finais da competição, sendo eliminado pelas francesas do Lyon, por 3-2, no conjunto das duas mãos.



A equipa londrina, treinada por Emma Hayes, conta com várias internacionais, como as inglesas Carly Telford, Millie Bright, Drew Spence e Fran Kirby, a escocesa Erin Cuthbert, a sul-coreana Ji So-yun e ainda a dinamarquesa Pernille Harder, eleita melhor jogadora da UEFA em 2018 e 2020.



A avançada, de 28 anos, protagonizou em setembro a transferência mais cara no futebol feminino, com o Chelsea a pagar 350.000 euros ao Wolfsburgo, clube de Harder nas últimas quatro épocas.



O Benfica foi indicado para a estreia na competição pela Federação Portuguesa de Futebol, depois de uma época 2019/20 cancelada devido à pandemia da covid-19, na qual liderava o campeonato, em igualdade com o Sporting, mas vantagem no confronto direto.



Nos primeiros jogos, face à obrigatoriedade de entrar ainda na fase inicial, as 'águias' derrotaram na primeira ronda as gregas do PAOK, por 3-1, e na segunda as belgas do Anderlecht, por 2-1, disputando fora ambos os jogos.