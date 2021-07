Colombiano Luís Díaz eleito revelação da Copa América e integra onze ideal

Na segunda participação na Copa América, o extremo portista, de 24 anos, assinou quatro golos em cinco jogos, dividindo com o argentino Lionel Messi e o peruano Gianluca Lapadula o topo da lista de melhores marcadores da prova.

Luís Díaz, que logo na estreia foi expulso, diante da Venezuela, acabou por marcar um golo na derrota com o Brasil (2-1), na fase de grupos, e outro nas meias-finais, diante da Argentina (1-1), antes de `bisar` no triunfo por 3-2 sobre o Peru, que permitiu à Colômbia assegurar o terceiro lugar da competição.

O jogador do FC Porto foi ainda escolhido para integrar a equipa ideal da Copa América2021, formando o trio de ataque com Messi, eleito melhor jogador do torneio, e o brasileiro Neymar, num `onze` dominado pela Argentina, que conquistou o troféu no sábado, ao vencer por 1-0 o Brasil, com um golo de Angel Di María.

Os argentinos Emiliano Martínez, Cristián Romero e Rodrigo de Paul, os brasileiros Marquinhos e Casemiro, o chileno Mauricio Isla, o equatoriano Pervis Estupiñán e o peruano Yoshimar Yotún completam o `onze` escolhido pela CONMEBOL.

