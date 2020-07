Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

As medidas restritivas para estas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa terminam na próxima terça-feira. O Governo pode decidir-se por eventuais alterações na véspera.O Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, recebeu em junho 100 crianças e adolescentes com Covid-19. Foi mesmo o mês que registou o maior número de casos desde o início da pandemia.Será uma consequência do fim do período de confinamento.No total, desde o dia 7 de março, 260 crianças e adolescentes tiveram de ser hospitalizados no Dona Estefânia. Apenas quatro passaram pelos cuidados intensivos, mas já recuperaram.Em Portugal, as crianças representam dois por cento do total de infetados.No Hospital de São José, em Lisboa já há 12 infetados: sete são doentes e cinco profissionais de saúde.Foram entretanto transferidos para o Hospital Curry Cabral e começou a desinfeção das enfermarias.O surto da doença foi detetado nos serviços de Cirurgia Geral e de Urologia.O Ministério Público está investigar o surto no lar de Reguengos de Monsaraz.A situação já provocou as mortes de 16 pessoas. A última vítima mortal é um homem de 86 anos, utente do lar.Naquele município alentejano, há 131 Casos ativos e a maioria teve origem na instituição onde começou o surto.Na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, há oito infetados.A autarquia confirma que, depois de um colaborador ter testado positivo, foram feitos testes a todos os funcionários do edifício-sede.Um dos infetados é o próprio presidente da Câmara. O edifício foi encerrado e desinfetado.Violação de confinamento vale acusação judicialO Ministério Público de Lagos acusa um homem com Covid-19 de desobediência agravada por ter violado o confinamento a que estava obrigado.O homem de 20 anos estava obrigado ao confinamento no domicílio. No entanto, foi encontrado pela PSP a conduzir um carro.O homem vai ser julgado num processo abreviado. É uma situação prevista para casos com pena de multa ou de prisão não superior a cinco anos.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, Morreram mais 13 pessoas vítimas da Covid-19 - todas na região da grande Lisboa.É o numero mais alto de óbitos desde 1 de junho. No total, já morreram 1644 pessoas no país.O número de infecções cresceu 0,9 por cento, com mais 418. O total de infetados é de 45.277.A região de Lisboa e Vale do Tejo representa 79 por cento do total de infeções.O número de recuperados ultrapassa já os 30 mil.A pandemia da Covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A doença é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que apresenta mais casos confirmados de infeção e mais mortes.