8h12 - Reino Unido deve pôr fim a isolamento profilático para quem esteve em contacto com infetado



É uma mudança de estratégia assinalável. No Reino Unido, vai terminar o isolamento profilático para quem tenha estado em contacto com um caso positivo de Covid-19. Até agora, é obrigatório ficar em casa durante 14 dias, de forma preventiva. No entanto, o governo de Londres deve anunciar esta segunda-feira que estas pessoas vão poder continuar a trabalhar, desde que realizem testes diários ao novo coronavírus.



8h00 - Índia com mais 45 mil casos e 511 mortos nas últimas 24 horas







A Índia registou 45.391 casos de covid-19 e 511 mortos nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde indiano, divulgados hoje.





Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,1 milhões de casos de covid-19 (9.139.865), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, atualmente com mais de 12,2 milhões.





Com um total de 133.738 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.





O país tem atualmente 443.486 casos ativos da doença.





7h42 - Vacina da AstraZeneca/Oxford tem eficácia de 70%



A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford tem uma eficácia média de 70%, segundo



Estes são resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca.



Em relação aos dados já disponíveis, esta vacina tem uma taxa de eficácia menor do que as da Pfizer/BioNTech ou Moderna, que ultrapassam os 90%.

7h30 – PCP reitera intenção de realizar congresso no fim de semana



O PCP promete cumprir todas as regras sanitárias, durante o Congresso do partido, que arranca na próxima sexta-feira.



Os comunistas salientam, em comunicado, que estão determinados a realizar o evento, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.



O comité central sublinha que serão adotadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos cerca de 600 participantes para permitir um momento de reflexão e luta, onde o PCP vai discutir soluções para o país e as respostas para enfrentar a crise causada pela pandemia.





O congresso do PCP, com metade dos delegados, está envolto em polémica por acontecer em pleno estado de emergência devido ao surto epidémico.



PSD e CDS, por exemplo, criticaram os comunistas e o Governo por não impedirem a sua realização.



No sábado, o primeiro-ministro, António Costa, escusou-se a comentar a realização de reuniões de partidos como o congresso do PCP, defendendo que a lei do estado de emergência "é clara e taxativa" ao impedir que sejam proibidas, dissolvidas ou submetidas a autorização.



Marcelo Rebelo de Sousa recebe as ministras da Saúde e da Justiça

Marta Temido e Francisca Van Dunem vão a Belém para falar com o Presidente da República sobre os surtos de Covid-19 que têm sido registados em estabelecimentos prisionais.



O último balanço aponta para 435 casos positivos, a grande maioria deles a afetar reclusos.



Em todas as cadeias mantêm-se suspensas as visitas, com exceção para os advogados. Também foram interrompidas as atividades de formação escolar e profissional. Portugal entra em novo período do estado de emergência à meia-noite