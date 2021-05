Covid-19. Boca Juniors supera River Plate na taça da liga argentina

Na Bombonera, Carlos Tevez deu vantagem ao Boca Juniors, aos 11 minutos, nos quartos de final da Taça da Liga argentina, tendo a formação comandada por Marcelo Gallardo, sem sete habituais titulares e quatro guarda-redes, igualado, por Alvarez, aos 68, já depois de o ex-benfiquista Enzo Pérez ter saído, por lesão.No desempate, Leornardo Díaz, o guarda-redes suplente da equipa de reservas do River, que foi convocado de urgência para o encontro, ainda defendeu um castigo máximo, cobrado por Cardona, mas o guarda-redes Agustín Rossi defendeu os penáltis cobrados por Angileri e Ponzio e levou o Boca Juniors para as meias-finais da competição.O Boca Juniors vai disputar o acesso à final frente ao Racing Avellaneda, que eliminou o Vélez Sarsfield, enquanto o Colón, "carrasco" do Talleres, vai enfrentar o Independiente, que afastou o Estudiantes de La Plata.

No sábado, o River Plate tinha revelado uma lista de 10 jogadores infetados, aos quais acrescentou outros cinco, no domingo, tendo Leonardo Díaz sido chamado para suprir as ausências de Franco Armani, o habitual titular na baliza, e dos seus suplentes Enrique Bologna, German Lux e Franco Petroli, todos com covid-19.